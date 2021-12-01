Россия обязала покинуть Москву часть сотрудников посольства США

Российские власти распорядились, чтобы к 31-му января будущего года страну покинули те сотрудники посольства США, кто находятся в Москве более трёх лет. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

Решение в Москве назвали ответом на действия Вашингтона, ограничившего сроки пребывания на территории США российских дипломатов.

Как сказала Захарова, это не выбор России – «подобную игру навязали США».

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников. Агентство Reuters напоминает, что про выезд российских дипломатических работников и членов их семей говорил на прошлой неделе посол России в США.

Американское посольство в Москве комментариев ситуации пока не давало.

В 2020-м Госдепартамент США в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хюстоне. «До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», — цитирует агентство представителя российского МИД.

На протяжении последних лет отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на самом низком уровне со времен «холодной войны». В последнее время давление нарастает на фоне информации о российском военном усилении вблизи Украины и предположений о готовящейся крупной операции. Москва называет предположения необоснованными.

Как отмечает Reuters, посольство США в Москве – последнее действующее американское диппредставительство в России после того, как были закрыты консульства во Владивостоке и Екатеринбурге. Число сотрудников американской дипмиссии сократилось с 1200 в начале 2017 года до нынешних 120. И без предстоящего сокращения штата Вашингтон называл нынешние условия функционирования своей миссии в Москве близкими лишь к «техническому присутствию», без возможности работать в привычном формате.