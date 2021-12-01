Почему мебель для HoReCa должна быть из массива дерева?

Общие впечатления от заведения, а также то, насколько посетители захотят вернуться вновь, зависит от многих деталей. И наполнение мебелью играет здесь далеко не последнюю роль.

Среди всех возможных вариантов самым предпочтительным является мебель для кафе из массива дерева. Особенно, когда в качестве древесины выступает благородный дуб. Она имеет ряд вполне объективных преимуществ:

Уникальный внешний вид. Дубовая мебель имеет потрясный внешний вид. Текстура дуба неповторима. От нее веет теплотой, уютом и надежностью, а также близостью к природе. Создается атмосфера, в которой посетителям неизменно хочется побыть подольше.

Антистатический эффект. При интенсивном траффике посетителей пыль начинает активно скапливаться в помещении. Благодаря антистатичности пылевые частички не оседают на мебели, а спокойно опускаются на пол. Это и обеспечивает долгое время стульям и столам более приятный вид, и облегчают удаление пыли.

Регулировка влажности. Элитная дубовая мебель для кафе продолжает дышать. При необходимости древесина поглощает избыточную влагу из воздуха, а затем возвращает ее обратно. Это поддерживает оптимально здоровый и комфортный микроклимат в помещении, который положительно влияет на самочувствие его жителей.

Легкость в уходе. Уход за мебелью из массива дерева не может быть проще. Рекомендуется проводить антивозрастную обработку древесины один раз в год. Он достаточно простой. С основными принципами уходовой обработки обычно знакомит компетентный специалист при продажи предметов мебели.

Долговечность. Одно из лучших качеств – долгий срок службы мебели из массива дерева. Если следовать четко изложенным инструкциям по уходу, то даже в заведении мебельные изделия можно будет эксплуатировать очень и очень долго. Это не только сэкономит вам много денег на новых покупках, но и, конечно же, будет чрезвычайно экологичным.

Таким образом, выгоды от такой закупки неоспоримы. Главное, чтобы это была мебель Хорека в Украине https://www.lori.com.ua/ru/horeca-ru/ от мебельной фабрики LORI.

Почему заказать мебель для HoReCa лучше в LORI?

Компания ЛОРИ с 1997 года выпускает первоклассную мебель только из массива дуба. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что купите действительно качественный продукт с безупречной репутацией.

В каталоге LORI вы познакомитесь с основным ассортиментом производителя, а при необходимости можно будет сделать индивидуальный заказ. Эта мебель воплощает в себе передовые тенденции, отличное качество и абсолютную экологичность.