«Песочный человек», шоу по Cuphead и аниме по Cyberpunk 2077 — Netflix поделился планами на 2022 год Примерные даты выхода своих главных сериалов Netflix объявил у себя в твиттере. У многих шоу они уже были известны, однако есть и те, которые впервые получили подтверждённое релизное окно. В компании отметили, что это лишь часть шоу, запланированных к выходу в 2022 году. Второй сезон «Алисы в Пограничье» (2022 год) — японский сериал, основанного на одноимённой манге Харо Асо. Шоу рассказывает о подростках, которые оказываются в опустевшем Токио и вынуждены участвовать в опасных играх, которые определяются при помощи карточек.

All of Us Are Dead (2022 год) — южнокорейский сериал по вебтуну, рассказывающий о подростках, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса.

Archive 81 (14 января 2022 года) — хоррор об архивисте, который реконструирует документальную работу постановщицы и становится одержимым идеей спасти её от судьбы, которая постигла её 25 лет назад.

Army of the Dead: Lost Vegas (2022 год) — анимационный приквел к «Армии мертвецов» Зака Снайдера, который расскажет о первой вылазке группы Скотта Варда.

Шоу по Сuphead (2022 год) — мультсериал про героев-чашек из одноимённой игры от StudioMDHR, которые в ходе своего приключения сталкиваются с разными боссами.

Cyberpunk: Edgerunners (2022 год) — аниме сериал по вселенной Cyberpunk 2077 от студии Trigger, который расскажет о похождениях новых героев. За сюжет отвечает Рафал Яки — cоавтор «Гвинта», а саундтрек пишет Акира Ямаока (Silent Hill).

First Kill (2022 год) — сериал про вампиров, героиня которой решается на своё первое убийство, чтобы занять почётное место в могущественной семье. В качестве своей первой жертвы она выбирает сильную охотницу на вампиров из семьи убийц.

In from the Cold (28 января 2022 года) — Боевик про обычную женщину из американской семьи, которая оказывается бывшей русской шпионкой с особыми силами, созданной учёными КГБ. Ей предстоит остановить убийцу с похожими умениями.

Третий сезон сериала «Лок и ключ» (2022 год) — продолжение хоррор-шоу, основанного на одноимённой серии комиксов.

Magic: The Gathering (2022 год) — анимационный сериал по популярной настольной игре.

«Клуб полуночников» (2022 год) — новый хоррор-сериал от Майка Флэнагана, снявшего «Полуночную мессу».

«Мой сын — супергерой» (1 февраля 2022 года) — второй сезон супергеройского шоу по одноимённому комиксу и короткометражке.

Сериал по Resident Evil (2022 год) — игровое шоу расскажет о дочерях Альберта Вескера, роль которого исполнил Лэнс Реддик.

«Песочный человек» (2022 год) — сериал по комиксам Нила Геймана.

Четвёртый сезон «Очень странных дел» (лето 2022 года) — продолжение паранормального сериала про группу подростков, которые раскрывают секреты маленького городка.

Третий сезон «Академии Амбрелла» (2022 год) — продолжение шоу про группу супергероев, которые пытаются спасти мир и вместе с этим решать личные проблемы.

«Викинги: Вальхалла» (25 февраля 2022 года) — спин-офф одноимённого сериала, события которого разворачиваются спустя 100 лет.

— спин-офф одноимённого сериала, события которого разворачиваются спустя 100 лет. «Ведьмак: Происхождение» (2022 год) — спин-офф «Ведьмака» от Netflix, который расскажет о Сопряжении сфер, из-за которого в мире появились чудовища и ведьмаки. События «Происхождения» развернутся за 1200 лет до истории Геральта. Вместе с этим Netflix показал кадры из некоторых шоу.