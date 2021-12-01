Обвиняемому в массовом убийстве во время парада выписали залог в тысячу долларов

Даррел Брукс из США, обвиняемый в убийстве шестерых участников Рождественского парада в городе Уокешо, штат Висконсин, может быть выпущен из-под стражи, так как ему выписали залог в размере тысячи долларов. Об этом сообщает Fox News.

Предварительное следствие рассмотрело обширное криминальное прошлое Брукса и диагностированное психическое заболевание. Подозреваемый в массовом убийстве получил максимальный балл риска совершения новых преступлений.

Однако помощник окружного прокурора и комиссар суда по этому делу Седрик Корнуолл все равно установили залог в размере тысячи долларов. Комиссар отказался комментировать причины внесения подобной суммы залога.

Окружной прокурор Джон Чисхолм назвал эту сумму «неуместно низкой» и объявил о проведении расследования в своем офисе.

Красный внедорожник на большой скорости въехал в толпу участников парада в Уокешо 22 ноября. В результате погибли шесть человек, в том числе 8-летний мальчик, еще 40 пострадали. По словам очевидцев, преступник действовал осознанно, направляя автомобиль на прохожих. Ему грозит пожизненное заключение.