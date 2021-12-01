Над Землей обширный разрыв магнитного поля — НАСА

В атмосфере Земли на высоких широтах происходит необычный процесс. Около полудня по местному времени, когда Солнце находится в своей наивысшей точке, в магнитном поле нашей планеты проходит воронкообразный разрыв.

Это серьезная проблема, так как магнитное поле защищает нашу планету от солнечного ветра, иначе говоря, потока заряженных частиц, извергаемых Солнцем. Из-за разрыва солнечный ветер может попасть в атмосферу Земли. Также радиосигналы и GPS ведут себя странно, когда они проходят через эту область. За последние 20 лет ученые и операторы космических аппаратов заметили еще кое-что необычное — когда космические аппараты проходят через этот регион, они замедляются.

В этом месте на высоте около 402 км космические корабли преодолевают серьезное сопротивление. Это потому, что воздух там заметно плотнее, чем в других местах на орбитах космических аппаратов вокруг Земли. Но никто не знает, почему так происходит.

Чтобы лучше планировать траектории запуска космических кораблей, специалисты НАСА решили отправить аппарат CREX-2, который изучит эту область. Миссия предназначена для измерения множества факторов, которые потенциально могут объяснить, как плотный воздух остается взвешенным.

Чтобы лучше планировать траектории запуска космических кораблей, специалисты НАСА решили запустить аппарат CREX-2, который изучит эту область.

Одна из возможных причин — электрические магнитные эффекты в ионосфере — верхнем слое атмосферы Земли, который ионизируется Солнцем — это значит, что в нем есть электрически заряженные частицы. Электродинамика может косвенно поддерживать более плотный воздух или вызывать нагрев, который генерирует вертикальные ветры, чтобы удерживать плотный воздух. CREX-2 имеет набор инструментов, предназначенных для измерения этих эффектов.

Чтобы запустить миссию, нужно соблюдение ряда условий. Эффект появляется только около полудня, но небо должно быть темным, чтобы было видно свечение трассеров. Поэтому CREX-2 собираются запустить в середине зимы, когда в крайних северных широтах очень мало солнечного света.