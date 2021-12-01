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На границе Афганистана и Ирана произошли столкновения между талибами и иранскими пограничниками

1 декабря боевики движения «Талибан» вступили в бой с пограничниками Ирана на афгано-иранской границе в районе Конг афганской провинции Нимроз. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News, опубликовавшее несколько видеозаписей столкновений.

Aamaj News утверждает, что талибы захватили несколько контрольно-пропускных пунктов, а иранских пограничников взяли в плен. Источник иранского агентства Tasnim это отрицает. По его словам, видеозаписи столкновений относятся к самому началу конфликта, а сейчас иранские силы полностью контролируют границу. О пострадавших или погибших не сообщалось.

По данным Tasnim, столкновения произошли после того, как несколько иранских фермеров пересекли стену, возведенную в нескольких сотнях метров от границы Афганистана для защиты от контрабандистов. Tasnim утверждает, что иранцы оставались на территории Ирана, когда талибы начали стрелять.

1 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
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