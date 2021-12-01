Макрон назвал клоуном премьер-министра Британии Бориса Джонсона

Политик сделал заявление на фоне миграционного кризиса в проливе Ла-Манш. Он обвинил главу Британии в несерьезности и указал, что Джонсон подвел страну. «Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — заявил Макрон.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании в ответ на комментарии французского лидера посоветовал правительствам обоих государств сосредоточиться на решении кризиса, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

Отношения Макрона и Джонсона ухудшились после того, как британский премьер публично обнародовал письмо французскому президенту с предложениями по борьбе с нелегальной миграцией. Макрон раскритиковал подход Джонсона к работе и отметил, что лидеры стран не общаются между собой посредством Twitter или публикации писем.