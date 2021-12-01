 
 
  »

Макрон назвал клоуном премьер-министра Британии Бориса Джонсона

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, правящим «великой страной». Об этом сообщает Express со ссылкой на комментарий французского лидера еженедельному сатирическому изданию Le Canard Enchaine.

Политик сделал заявление на фоне миграционного кризиса в проливе Ла-Манш. Он обвинил главу Британии в несерьезности и указал, что Джонсон подвел страну. «Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — заявил Макрон.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании в ответ на комментарии французского лидера посоветовал правительствам обоих государств сосредоточиться на решении кризиса, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

Отношения Макрона и Джонсона ухудшились после того, как британский премьер публично обнародовал письмо французскому президенту с предложениями по борьбе с нелегальной миграцией. Макрон раскритиковал подход Джонсона к работе и отметил, что лидеры стран не общаются между собой посредством Twitter или публикации писем.

1 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  