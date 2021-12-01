Королеву красоты и жену мексиканского наркобарона приговорили к тюрьме

Супругу экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана и бывшую королеву красоты Эмму Коронель Аиспуро приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 30 ноября, суд американского столичного округа Колумбия приговорил 32-летнюю жену мексиканского наркобарона к тюремному заключению за торговлю наркотиками и отмывание денег после того, как она признала себя виновной в содействии «Синалоа».

Согласно материалу, перед вынесением приговора Айспуро обратилась к окружному судье США Рудольфу Контрерасу (Rudolph Contreras) с просьбой проявить милосердие. «Со всем должным уважением я обращаюсь к вам сегодня, чтобы выразить свое искреннее сожаление по поводу любого вреда, который я, возможно, причинила, и прошу вас и всех граждан этой страны простить меня», — высказалась она.

Несмотря на раскаяние преступницы, судья приговорил ее к трем годам лишения свободы. Помимо этого, после освобождения она еще четыре года будет находиться под надзором правоохранительных органов. Также Контрерас постановил конфисковать денежные средства Айспуро в размере 1,5 миллиона долларов (110,7 миллиона рублей).

Эмму Коронель Аиспуро задержали в феврале в международном аэропорту Вашингтон Даллес. По предъявленным в США обвинениям ей могло грозить лишение свободы сроком до 10 лет, однако судья смягчил наказание, приняв во внимание тот факт, что она является единственным опекуном двух девятилетних дочерей в связи с пожизненным заключением мужа.