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Ким Кардашьян признали иконой стиля

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян стала обладателем титула Fashion Icon Award в рамках премии People’s Choice Awards 2021 года. Об этом сообщает WWD.

41-летнюю знаменитость официально признали иконой стиля за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля».

«Почти за два десятилетия эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне», — высказался генеральный директор телеканала E! News Джен Нил (Jen Neal).

Ее наградят 7 декабря во время телетрансляции на телеканалах NBC и E!. Отмечается, что звезда реалити-шоу станет четвертой обладательницей почетного звания. Помимо нее, премии удостаивались Виктория Бекхэм, Трэйси Эллис Росс и Гвен Стефани.

1 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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