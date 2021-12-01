Обвиняемому в массовом убийстве во время парада выписали залог в тысячу долларов Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась у станции в Мюнхене » Ким Кардашьян признали иконой стиля Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян стала обладателем титула Fashion Icon Award в рамках премии People’s Choice Awards 2021 года. Об этом сообщает WWD 41-летнюю знаменитость официально признали иконой стиля за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля». «Почти за два десятилетия эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне», — высказался генеральный директор телеканала E! News Джен Нил (Jen Neal). Ее наградят 7 декабря во время телетрансляции на телеканалах NBC и E!. Отмечается, что звезда реалити-шоу станет четвертой обладательницей почетного звания. Помимо нее, премии удостаивались Виктория Бекхэм, Трэйси Эллис Росс и Гвен Стефани.