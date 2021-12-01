Киев за правление Зеленского стал дороже Москвы по стоимости проживания

Киев за правление Зеленского стал дороже Москвы для проживания и поднялся со 101-го на 88-е место всего за год.

Тель-Авив занял первое место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни, за год поднявшись на пять позиций. Об этом говорится в Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group.

Тель-Авив впервые возглавил рейтинг из-за стремительного роста курса израильского шекеля к американскому доллару, а также роста цен на продукты, алкоголь и транспорт.

Второе место в рейтинге занял Париж, который годом ранее возглавлял список самых дорогих городов наравне с Гонконгом и Цюрихом. В новом рейтинге Париж разделил второе место с Сингапуром, а Цюрих и Гонконг заняли третье и четвертое места соответственно. В десятку самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Москва заняла в новом рейтинге 96-е место, поднявшись за год на 10 позиций. Существеннее всего в рейтинге поднялся Тегеран, взлетевший с 79-го на 29-е место. В Economist связали рост цен в Тегеране с экономическими санкциями США против Ирана, которые привели к дефициту товаров и рост цен на импортные товары.

Авторы исследования отметили, что в среднем в 2021 году мировые цены выросли на 3,5% в местной валюте по сравнению с 1,9% годом ранее. Это самый значительный рост цен за последние пять лет. Стоимость бензина выросла на 21%, также значительно подорожали табак, товары личной гигиены и услуги индустрии развлечений.