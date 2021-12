Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к королеве Елизавете II Бенедикт Камбербэтч поразил своим образом в «Кошачьих мирах Луиса Уэйна» » Канье Уэст временно воссоединился с женой Ким Кардашьян Вчера в Майами состоялся показ последней коллекции мужской одежды Louis Vuitton, созданной под руководством Вирджила Абло, который умер 28 ноября от рака. Отдать дань памяти своему другу и одному из самых влиятельных и талантливых дизайнеров современности пришли 41-летняя Ким Кардашьян и 44-летний Канье Уэст. Компанию родителям составила их восьмилетняя дочь Норт. Еще недавно Уэст заявлял о желании воссоединиться с женой, с которой расстался несколько месяцев назад, и с детьми. К сожалению, повод для их встречи был совсем не радостный. Супруги с дочерью заняли место в первом ряду и смотрели показ до самого конца. Шоу, которое проходило на стадионе Miami Marine Stadium, завершилось красивым и трогательным салютом — в небе появились инициалы дизайнера, а затем и надпись Virgil was here, что переводится как «Вирджил был здесь». На стадионе также была установлена огромная статуя Абло, которая возвышалась на фоне красного воздушного флага с буквами LV.











Для Ким и Канье этот выход в свет стал первым совместным появлением на публике после новостей о романе Ким с комиком Питом Дэвидсоном. Говорят, что телезвезда вместе с Питом очень счастлива, однако Канье их отношения не одобряет и хочет вернуть свою жену. С Абло пару связывали долгие годы дружбы. Вирджил был директором креативного агентства Канье Donda и арт-директором альбома Канье Уэста и Джей-Зи Watch the Throne. А на помолвке Уэста и Кардашьян в Сан-Франциско Абло выступил диджеем. На свадьбе пары он был шафером Уэста. Свою воскресную службу рэпер посвятил памяти скончавшегося друга.