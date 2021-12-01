Израильская разведка: Иран готовится обогащать уран до 90%

Службы разведки Израиля в течение последних двух недель передавали данные США и ряду стран Европы о том, что Иран занимается техническими приготовлениями к обогащению урана до 90%. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на два источника из США.

Как подчеркивает портал, уран, обогащенный до уровня 90%, можно использовать при разработке ядерного оружия.

Офис премьер-министра Израиля, министерство иностранных дел и министерство обороны страны отказались прокомментировать данную информацию.

В июле занимавший тогда пост президента Ирана Хасан Роухани заявил, что имеющиеся у его страны мощности достаточны для того, чтобы обогащать уран до 90%.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе возобновился 29 ноября в Вене после перерыва в июне этого года. Как отметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заседание Совместной комиссии Ирана и «пятерки» международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) началось довольно успешно, переговорщики договорились о дальнейших шагах.

https://stmegi.com/posts/94167/izrailskaya-razvedka-iran-gotovitsya-obogashchat-uran-do-90/