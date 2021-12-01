Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к королеве Елизавете II

75-летний бывший президент США Дональд Трамп дал интервью британскому политику Найджелу Фараджу для GB News, в котором выступил с жесткой критикой в адрес 40-летней Меган Маркл.

Он обвинил Меган в неуважении к королевской семье и заявил, что она использует своего 37-летнего мужа принца Гарри.

Я не являюсь ее поклонником. И никогда им не был. Я думаю, что Гарри ужасно используют и когда-нибудь он об этом пожалеет. Думаю, это разрушило его отношения с семьей и причиняет боль королеве. Я думаю, что она очень неуважительно относится к королевской семье, а главное — к королеве,



— заявил Трамп.

Меган Маркл, принц Гарри, Елизавета II

Он также осудил обращение Меган в Конгресс США, в котором она выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, назвав ее поступок «неуместным».

Она пытается делать вещи, которые я считаю совершенно неуместными,

— сказал экс-президент.

Трамп никогда не скрывал, что не испытывает симпатии к Меган Маркл. Два года назад он даже публично назвал ее «злобной». Герцогиня, надо сказать, тоже особой любви к Трампу никогда не питала — она отзывалась о нем как о «женоненавистнике». Кроме того, Меган всегда открыто поддерживала демократов, в то время как Трамп является республиканцем.