Блинкен: агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям для Москвы

Россия заплатит высокую цену, если Кремль вновь осуществит военную агрессию против Украины. Об этом, как сообщает агентство Reuters во вторник, предупредили высокопоставленные представители США и стран НАТО, собравшиеся в Риге для того, чтобы обсудить намерения Москвы, сосредоточившей свои войска на границе с Украиной.

Ожидается, что в ходе сегодняшнего заседания госсекретарь Энтони Блинкен проинформирует своих коллег из 29 государств НАТО об американских разведывательных данных по поводу того, что происходит на восточном фланге альянса и в Украине, которая не входит в состав западного оборонного блока.

«Эскалация ситуации со стороны России станет серьезной проблемой для Соединенных Штатов … и любое возобновление агрессии приведет к серьезным последствиям, — сказал Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, — В предстоящие дни мы будем тщательно консультироваться с союзниками и партнерами по НАТО … о том, есть ли другие шаги, которые мы должны предпринять как союз, чтобы укрепить нашу оборону, укрепить нашу устойчивость, укрепить наш потенциал».

Угрозы со стороны России и Беларуси стали центральной темой сегодняшних двусторонних переговоров, которые Блинкен провел в Риге с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

«Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Кариньш обсудили региональную безопасность, в том числе… то, как Соединенные Штаты и Латвия могут работать вместе для решения гуманитарного кризиса, вызванного организацией потоков нелегальных мигрантов в ЕС со стороны правящего в Беларуси режима», — говорится в заявлении Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента.

Стремление Киева к интеграции с Западом спровоцировало противостояние Украины с Москвой.

Кремль аннексировал полуостров Крым у Украины в 2014 году, а затем поддержал сепаратистов, вступивших в конфликт с правительственными войсками на востоке страны. По данным Киева, в результате все еще продолжающегося конфликта погибли 14 тысяч человек.

Уже второе за год наращивание численности российских военнослужащих на границе с Украиной встревожило Запад. По словам официальных источников, в мае численность российских военных там составляла 100 тысяч человек, что стало самым большим числом с момента захвата Крыма.

Москва назвала «подстрекательскими» предположения руководства Украины о том, что Россия готовится к нападению на соседнюю страну. В Кремле заявили, что Россия никому не угрожает, подчеркнув свое право размещать войска где угодно на своей территории по своему желанию.

Британия и Германия повторили предупреждения, высказанные генсеком НАТО.

«Вместе с другими демократическими странами мы будем выступать против злонамеренных действий России», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал: «НАТО неизменно оказывает поддержку Украине … России придется заплатить высокую цену за любую агрессию».

В дополнение к этому в понедельник Беларусь, ближайший союзник Москвы, объявила о совместных с Россией военных учениях на границе с Украиной.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад обвиняет в стремлении дестабилизировать Европейский Союз путем отправки ближневосточных мигрантов к границе со странами-членами НАТО, Польши, Латвии и Литвы, предупредил, что Минск не останется в стороне в случае войны.

«Понятно, на чьей стороне будет Беларусь», — сказал он, имея в виду Москву, чья финансовая и политическая поддержка помогла режиму Лукашенко устоять во время массовых публичных протестов в августе 2020 года.

«Русские знают, чего хотят, — сказал в интервью изданию Wall Street Journal министр обороны Латвии Артис Пабрикс, — Но проблема с нашим собственным мышлением состоит в том, что мы не решили, чего мы хотим и что мы будем делать, и как только мы начнем сомневаться, русские победят».

На прошлой неделе Латвия провела ежегодные военные учения «Зимний щит» (Winter Shield), чтобы проверить готовность сил альянса к проведению оборонительной операции.

В понедельник латвийские и испанские военные отрабатывали отражение гипотетической атаки с помощью бронетехники.

По словам майора латвийской армии Гунтиса Тауриньша, союзные войска тренируются над приемами, с помощью которых можно сорвать, задержать и заблокировать вражескую атаку, включая «контратаку, которой мы уничтожим противника», сказал Тауриньш в интервью WSJ.