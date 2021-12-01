Блинкен: агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям для Москвы

В Риге началось заседание министров иностранных дел Трансатлантического альянса
Россия заплатит высокую цену, если Кремль вновь осуществит военную агрессию против Украины. Об этом, как сообщает агентство Reuters во вторник, предупредили высокопоставленные представители США и стран НАТО, собравшиеся в Риге для того, чтобы обсудить намерения Москвы, сосредоточившей свои войска на границе с Украиной.
Ожидается, что в ходе сегодняшнего заседания госсекретарь Энтони Блинкен проинформирует своих коллег из 29 государств НАТО об американских разведывательных данных по поводу того, что происходит на восточном фланге альянса и в Украине, которая не входит в состав западного оборонного блока.
«Эскалация ситуации со стороны России станет серьезной проблемой для Соединенных Штатов … и любое возобновление агрессии приведет к серьезным последствиям, — сказал Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, — В предстоящие дни мы будем тщательно консультироваться с союзниками и партнерами по НАТО … о том, есть ли другие шаги, которые мы должны предпринять как союз, чтобы укрепить нашу оборону, укрепить нашу устойчивость, укрепить наш потенциал».
Угрозы со стороны России и Беларуси стали центральной темой сегодняшних двусторонних переговоров, которые Блинкен провел в Риге с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
«Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Кариньш обсудили региональную безопасность, в том числе… то, как Соединенные Штаты и Латвия могут работать вместе для решения гуманитарного кризиса, вызванного организацией потоков нелегальных мигрантов в ЕС со стороны правящего в Беларуси режима», — говорится в заявлении Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента.
Стремление Киева к интеграции с Западом спровоцировало противостояние Украины с Москвой.
Кремль аннексировал полуостров Крым у Украины в 2014 году, а затем поддержал сепаратистов, вступивших в конфликт с правительственными войсками на востоке страны. По данным Киева, в результате все еще продолжающегося конфликта погибли 14 тысяч человек.
Уже второе за год наращивание численности российских военнослужащих на границе с Украиной встревожило Запад. По словам официальных источников, в мае численность российских военных там составляла 100 тысяч человек, что стало самым большим числом с момента захвата Крыма.
Москва назвала «подстрекательскими» предположения руководства Украины о том, что Россия готовится к нападению на соседнюю страну. В Кремле заявили, что Россия никому не угрожает, подчеркнув свое право размещать войска где угодно на своей территории по своему желанию.
Британия и Германия повторили предупреждения, высказанные генсеком НАТО.
«Вместе с другими демократическими странами мы будем выступать против злонамеренных действий России», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал: «НАТО неизменно оказывает поддержку Украине … России придется заплатить высокую цену за любую агрессию».
В дополнение к этому в понедельник Беларусь, ближайший союзник Москвы, объявила о совместных с Россией военных учениях на границе с Украиной.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад обвиняет в стремлении дестабилизировать Европейский Союз путем отправки ближневосточных мигрантов к границе со странами-членами НАТО, Польши, Латвии и Литвы, предупредил, что Минск не останется в стороне в случае войны.
«Понятно, на чьей стороне будет Беларусь», — сказал он, имея в виду Москву, чья финансовая и политическая поддержка помогла режиму Лукашенко устоять во время массовых публичных протестов в августе 2020 года.
«Русские знают, чего хотят, — сказал в интервью изданию Wall Street Journal министр обороны Латвии Артис Пабрикс, — Но проблема с нашим собственным мышлением состоит в том, что мы не решили, чего мы хотим и что мы будем делать, и как только мы начнем сомневаться, русские победят».
На прошлой неделе Латвия провела ежегодные военные учения «Зимний щит» (Winter Shield), чтобы проверить готовность сил альянса к проведению оборонительной операции.
В понедельник латвийские и испанские военные отрабатывали отражение гипотетической атаки с помощью бронетехники.
По словам майора латвийской армии Гунтиса Тауриньша, союзные войска тренируются над приемами, с помощью которых можно сорвать, задержать и заблокировать вражескую атаку, включая «контратаку, которой мы уничтожим противника», сказал Тауриньш в интервью WSJ.
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