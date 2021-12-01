Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась у станции в Мюнхене

По данным издания, инцидент произошел на стройплощадке железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Предположительно, причиной взрыва стала детонация авиабомбы времен Второй мировой войны.

В результате происшествия пострадали три человека, один из них получил тяжелые травмы. В настоящее время территория оцеплена, на месте работают около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарные расчеты и полицейские, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Уточняется, что движение поездов на главном железнодорожном вокзале Мюнхена временно приостановлено.