Арнольд Шварценеггер появится в World of Tanks в рамках праздничного события «Новогоднее наступление-2022»
Поклонники игры давно просили разработчиков добавить «железного Арни» и даже создавали петицию.
Студия Wargaming представила анонсирующий трейлер события «Новогоднее наступление», в котором командиром станет Арнольд Шварценеггер. По сюжету ролика, маленький мальчик Джонни отправил письмо своему кумиру, но оно дошло до адресата только спустя 30 лет. Несмотря на это, Шварценеггер решает встретиться со своим фанатом и отправляется к нему на вертолёте.
Шварценеггер прокомментировал своё появление в World of Tanks, рассказав, что он знаком с танками не понаслышке и даже владеет одним.
Другие подробности о «Новогоднее наступлении-2022» и деталях персонажа Арнольда Шварценеггера разработчики опубликуют в ближайшее время. В 2020 году в рамках аналогичного праздничного события в игре появился Чак Норрис.
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