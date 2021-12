В НАТО пообещали усилить Украину и Грузию Над Землей обширный разрыв магнитного поля — НАСА » Арнольд Шварценеггер появится в World of Tanks Арнольд Шварценеггер появится в World of Tanks в рамках праздничного события «Новогоднее наступление-2022»

Поклонники игры давно просили разработчиков добавить «железного Арни» и даже создавали петицию. Студия Wargaming представила анонсирующий трейлер события «Новогоднее наступление», в котором командиром станет Арнольд Шварценеггер. По сюжету ролика, маленький мальчик Джонни отправил письмо своему кумиру, но оно дошло до адресата только спустя 30 лет. Несмотря на это, Шварценеггер решает встретиться со своим фанатом и отправляется к нему на вертолёте. Шварценеггер прокомментировал своё появление в World of Tanks, рассказав, что он знаком с танками не понаслышке и даже владеет одним. Работа с командой Wargaming над этим особым проектом была отличным опытом — тем более мне известно, сколько радости он принесет миллионам игроков! С танками меня связывает давняя история: у меня есть M-47 Patton, на котором я проходил службу в австрийской армии, когда мне было 18, так что мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями! Пользователи Reddit годами спрашивали, когда же ждать моего появления в World of Tanks? Кажется, их мечта сбылась. Так что отложи праздничное печенье и готовься к «Новогоднему наступлению» вместе со мной! Арнольд Шварценеггер актёр Другие подробности о «Новогоднее наступлении-2022» и деталях персонажа Арнольда Шварценеггера разработчики опубликуют в ближайшее время. В 2020 году в рамках аналогичного праздничного события в игре появился Чак Норрис. Игровая модель Шварценеггера из трейлера