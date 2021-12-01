Арнольд Шварценеггер появится в World of Tanks

Работа с командой Wargaming над этим особым проектом была отличным опытом — тем более мне известно, сколько радости он принесет миллионам игроков!

С танками меня связывает давняя история: у меня есть M-47 Patton, на котором я проходил службу в австрийской армии, когда мне было 18, так что мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями! Пользователи Reddit годами спрашивали, когда же ждать моего появления в World of Tanks?

Кажется, их мечта сбылась. Так что отложи праздничное печенье и готовься к «Новогоднему наступлению» вместе со мной!