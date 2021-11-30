Бывшему бойцу ИГ впервые дали пожизненное в Германии Курс доллара — американский ЦБ ускорит ужесточение политики » Утечка секретных документов из Китая: первые лица дали сигнал репрессиям против уйгуров Судя по недавно опубликованным секретным документам правительства Китая, масштабные репрессии против мусульман-уйгуров в Синьцзяне были прямо связаны с выступлениями высших руководителей страны, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и главы правительства Ли Кэцяна. Речь идет о так называемых Xinjiang Papers («Синьцзянских документах»), которые анонимный источник передал в «Уйгурский трибунал» — независимую общественную организацию, которая базируется в Лондоне и, согласно ее заявлениям, занимается расследованием «продолжающихся зверств и возможного геноцида» уйгурского народа. Сотрудники «Уйгурского трибунала» передели документы трем ученым, которые занимаются изучением этой темы, и попросили установить их подлинность. В результате один из этих экспертов — немецкий антрополог Адриан Зенц — заявил, что это первый в истории случай, когда заявления «высочайшей секретности» главы КНР стали достоянием общественности. Несмотря на многочисленные обвинения со стороны Запада, Китай отрицает притеснения уйгурского народа. Однако из обнародованных документов следует, что именно выступления высокопоставленных чиновников КНР приводили к массовым репрессиям в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств, проживающих в Китае. Как считают эксперты, политика в отношении уйгуров поменялась в Китае после двух жестоких нападений на пешеходов и пассажиров общественного транспорта в в Пекине в 2013 году и в Куньмине — в 2014-м. В этих нападениях власти обвинили уйгурских исламистов и сепаратистов. После этого в Синьцзяне начали создаваться «лагеря перевоспитания», через которые проходили тысячи уйгуров. Судя по расследованиям корреспондентов Би-би-си, в них мусульман заставляли отказываться от своих обычаев и веры и насаждали господствующую в стране идеологию. Обвинения в геноциде Кроме того, в адрес властей Китая звучали обвинения в принудительной ассимиляции и массовой стерилизации, а также принуждении задержанных уйгуров к работе на фабриках и в сельском хозяйстве. Ранее Би-би-си подробно рассказывала о расследовании, согласно которому Китай принуждает сотни тысяч уйгуров и представителей других национальных меньшинств заниматься тяжелым физическим трудом на обширных хлопковых плантациях в провинции Синьцзян. Некоторые страны Запада, включая США, Канаду и Нидерланды, обвинили власти КНР в геноциде и преступлениях против человечества. Однако, по словам Пекина, нынешняя политика в отношении уйгуров призвана предотвратить терроризм и искорененить исламистский экстремизм, а созданные лагеря служат эффективным инструментом для «перевоспитания» заключенных. Как отмечает Зенц, судя по обнародованным документам, между заявлениями высших руководителей Китая и действиями властей в Синьцзяне — есть «намного более обширная, детальная и важная связь, чем предполагалось ранее». Например, политика принудительного трудоустройства уйгуров может быть связана с такими словами председателя КНР. «Си Цзиньпин утверждал, что безработные могут спровоцировать неприятности, и что занятость в компаниях способствует этническому смешению и помогает рабочим «противостоять религиозному экстремизму», — говорится на страницах «Синьцзянских документов». — Он утверждал, что подобное трудоустройство позволит этническим рабочим «незаметно для себя изучать китайскую культуру». Как пишет Guardian, защитники политики Китая считают Зенца «христианским фундаменталистом, который хочет уничтожить китайский коммунизм». Официальный Пекин ввел против него санкции. https://www.bbc.com/