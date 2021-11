Маємо знову об’єднатися навколо ідеалів Гідності і Свободи – Порошенко у річницю розгону Майдану Джулия Робертс и ее муж Дэниел Модер поделились редкими фотографиями детей в честь их 17-летия » Самые богатые киберспортсмены мира в Dota 2 и CS: GO В середине октября в Бухаресте прошел самый крупный киберспортивный турнир. Победителем The International стала российская киберспортивная организация Team Spirit. В связи с этим повысился интерес к киберспорту и в частности выросли ставки на Дота 2 и запрос о доходах киберспортсменов. Победитель турнира забрал 18 млн долларов из общего призового фонда в 40 млн долларов. Несмотря на рекордный выигрыш, представители региона СНГ не попали в десятку самых богатых киберспортсменов мира. В первой десятке рейтинга исключительно представители Dota 2, которые выигрывали The International в последние годы. Связано это с тем, что призовой фонд главного турнира по Dota 2 растет с каждым годом и давно преодолел отметку в 30 млн долларов. В целом, доходы команд в дисциплине Dota 2 выше, чем в других направлениях развития киберспорта. В топ-5 самых богатых киберспортсменов, попали четыре представителя Европы и один австралиец: 7,18 млн долларов доход датчанина Йохана Сундштайна;

6,47 млн доход финна Ессе Вайникка;

6 млн доход австралийца Анатна Фама;

5,77 млн доход француза Себастьяна Дебса;

5,69 млн доход финна Топиаса Таавитсайнен. Первая пятерка представлена игроками европейской команды OG, которые стали победителями The International в 2018 и 2019 годах. Во второй пятерке первой десятки представлены игроки Team Liquid: Куро Салехи Тахасоми, Амер аль Баркави, Иван Бориславов, Лассе Урпалайнен и Марун Мерхей. Спортсмены стали победителями The International в 2017 году и заняли второе место на турнире 2019 года. Их доходы от игры в Dota 2 составляет 4,2 – 5,2 млн долларов. В первой десятке рейтинга самых богатых киберспортсменов мира нет представителей России, Украины и других стран СНГ. Стоит отметить, что рейтинг второй десятки открывает россиянин Ярослав Найденов с доходов в 3,93 млн долларов. Найденов стал победителем The International 10 в составе Team Spirit, что принесло спортсмену 3,6 млн долларов. Остальные представители состава Team Spirit расположились с 13 по 16 место в общем рейтинге самых богатых спортсменов. Помимо Найденова за Team Spirit сыграли россияне Александр Хертек и Магомед Халилов, а также два представителя Украины Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков. Все занимают места со второго по пятое среди самых богатых спортсменов СНГ с доходом в 3,69 – 3,7 млн долларов. Между первой и второй пятеркой спортсменов из СНГ большое расслоение по доходам. На шестой строчке идет Роман Кушнарев с доходом 1,79 млн долларов. На сто тысяч меньше заработал Алексей Березин. Далее идет Павел Хвастунов (1,71), Владислав Миненко (1,62) и Роман Фоминок (1,47). Представители других дисциплин зарабатывают меньше. Так самый успешный спортсмен в CS: GO Питер Расмуссен имеет доход в 1,93 млн долларов. Это более чем на два миллиона меньше, чем у 10-го спортсмена в рейтинге доходов игроков в Dota 2. Из приятных особенностей рейтинга доходов в CS: GO можно выделить нахождение украинца Александра Костылева на шестом месте в общем рейтинге. В Dota 2 представителей СНГ нет в первой десятке. Но даже шестая позиция в рейтинге доходов в CS: GO не позволяет Костылеву попасть в топ-10 самых богатых киберспортсменов СНГ.