Рок-звезда Мик Джаггер оказался фанатом сериала «Аббатство Даунтон»

Актриса Джоан Фроггатт, трижды номинированная на «Эмми» звезда «Аббатства Даунтон», была удивлена тем фактом, что легендарный вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер является фанатом сериала, в котором она снималась.

В интервью журналу The Observer она рассказала следующее:

«Мик Джаггер большой фанат «Аббатства Даунтон». Я слышала, что он уходил пораньше с репетиций The Rolling Stones, чтобы посмотреть новую серию. Было бы крайне приятно, если бы это оказалось правдой».

На данный момент группа The Rolling Stones находится в американском туре, перенесенном из-за пандемии. Впервые в истории музыканты играют без своего барабанщика Чарли Уоттса, который скончался в августе нынешнего года.