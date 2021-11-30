Разоблачен заговор прессы против принца Гарри и Меган Маркл

В новом документальном фильме «Би-би-си» «Принцы и пресса» разоблачается заговор британской прессы против принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Авторы «Принцев и прессы» побеседовали с журналистами британских таблоидов, которых Гарри и Меган винили в травле, составлении компромата и распространении клеветнических измышлений. Согласно их ответам, вал негативного контента объясняется двумя причинами. Одна из них связана с тем, что большинство газетных читателей — это британцы старшего поколения, то есть именно та группа населения, которая с самого начала недолюбливала Меган Маркл. Таблоидам приходится поливать ее грязью, чтобы соответствовать их запросам. Другая причина нелюбви к Гарри и Меган — их пренебрежительное отношение к прессе и нежелание играть по правилам, которых придерживаются другие члены королевской семьи.

Королевский корреспондент Daily Express Ричард Палмер рассказал авторам фильма «Би-би-си» об особенно вопиющем случае, который произошел в мае 2019 года, когда Меган ждала ребенка. По его словам, журналистов оповестили о том, что она рожает, после чего пресса съехалась в Виндзор, где должны были пройти роды. Уже там они узнали, что ребенок появился на свет, причем это произошло не в Виндзоре, а в Лондоне. «Было такое впечатление, что они сделали это специально, чтобы выставить нас дураками», — говорит Палмер.