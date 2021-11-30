Курс доллара — американский ЦБ ускорит ужесточение политики

Пауэлл, номинированный администрацией Джо Байдена на второй срок во главе американского центробанка, во вторник выступил перед банковским комитетом Сената и впервые прокомментировал ситуацию вокруг нового штамма коронавируса, который уже успел напугать мировые рынки и обвалить капитализацию бирж на 2 трлн долларов за одну «черную пятницу».
Появление штамма «омикрон» создает «дополнительную неопределенность в отношении инфляции» и может «усугубить проблемы в цепочках поставок», одновременно сократив желание людей работать в очном формате и замедлив восстановление рынка труда, сказал Пауэлл.
В связи с этим ФРС на ближайшем, декабрьском заседании может рассмотреть вопрос о том, чтобы сдвинуть на несколько месяцев вперед сроки выхода из стимулирующих мер, добавил он.
ФРС, напомним, с ноября уменьшает объемы выкупа активов, постепенно сворачивая стимулы на фоне ускорения инфляции, которая в США бьет рекорды с начала 1990х.
Сейчас американский ЦБ закачивает в рынки по 105 млрд долларов ежемесячно, приобретая на баланс ипотечные и казначейские бонды. С середины декабря эта сумма уменьшится до 90 млрд долларов.
По текущему графику ФРС полностью прекратит денежную накачку рынков в июне следующего года. А спустя несколько месяцев, согласно котировкам фьючерсных контрактов, начнется процесс повышения процентных ставок.
Сейчас рынок закладывает как минимум два повышения ставки в США в 2022 году, а с вероятностью 66% — даже три шага вверх, хотя сама ФРС продолжает настаивать, что инфляция «временная», а думать о повышении стоимости займов еще рано.
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