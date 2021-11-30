Илон Маск в письме сотрудникам раскрыл проблемы SpaceX — это банкротство

В электронном письме, отправленном сотрудникам SpaceX Илон Маск обратился к «кризису» производства двигателей Раптор и сказал, что компания может столкнуться с «реальным риском банкротства», если компания не сможет достичь скорости полетов Старшипов на уровне раз в две недели в следующем году:

«К сожалению, кризис производства Рапторов намного серьезнее, чем казалось несколько недель назад. Поскольку мы углубились в проблемы, возникшие после ухода предыдущего высшего руководства [Прим. — ранее из SpaceX были уволены несколько руководителей по разработке и производству двигателей Раптор], они, к сожалению, оказались гораздо более серьезными, чем сообщалось. Нет никакого способа приукрасить это.

Я собирался взять этот выходной, как свой первый выходной за долгое время, но вместо этого я буду на линии Raptor всю ночь и все выходные.

Если у вас нет серьезных семейных дел или вы физически не можете вернуться в Хоторн, нам понадобятся все силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, является катастрофой.

Последствия для SpaceX, если мы не сможем изготовить достаточно надежных Рапторов, заключаются в том, что мы не сможем летать на Старшипе, а это значит, что мы не сможем запускать спутники Starlink V2 (у Falcon9 нет ни объема, ни грузоподъемности, необходимых для спутников Starlink V2). Спутник V1 сам по себе финансово слаб, в то время как V2 силен.

Кроме того, мы увеличиваем производство терминалов до нескольких миллионов единиц в год, что потребует огромных капитальных затрат, предполагая, что спутники Starlink V2 будут находиться на орбите для удовлетворения спроса на пропускную способность. В противном случае эти терминалы будут бесполезны.

Все сводится к тому, что мы столкнемся с реальным риском банкротства, если не сможем достичь скорости полетов Старшипов хотя бы раз в две недели в следующем году.

Спасибо, Илон»