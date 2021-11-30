Утечка секретных документов из Китая: первые лица дали сигнал репрессиям против уйгуров » Бывшему бойцу ИГ впервые дали пожизненное в Германии Суд Германии приговорил к пожизненному заключению бышего бойца группировки «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в России и большинстве стран мира), иракца Таху аль-Джумаили по обвинению в геноциде езидов — этнического меньшинства, населяющего север Ирака. Судебный процесс во Франкфурте стал первым такого рода, а аль-Джумаили — первый член ИГ, осужденный за преступления против езидов. Он признан виновным в убийстве пятилетней девочки-езидки, которую он купил и обратил в рабство в 2015 году, некоторое время держал на цепи, а затем оставил умирать от жажды. Среди других овбинений — военные преступления, преступления против человечности, геноцид и торговля людьми. При объявлении приговора подсудимый упал в обморок. Аль-Джумаили 29 лет. Из материалов суда следует, что он вступил в ряды ИГ в 2013 году и исполнял в организации целый комплекс обязанностей, меняя дислокацию между Раккой в Сирии и разными регионами Ирака. В 2015 году он находился в составе отрядов, захвативших северные территории Ирака, где исторически проживало энтическое езидское меньшинство. Тысячи мужчин-езидов были убиты, многие казни совершались на камеру. Женщины и дети попали в плен и систематически подвергались сексуальному насилию и рабскому труду. В 2019 году Таха аль-Джумаили был арестован в Греции и экстрадирован в Германию, где попал под уголовное преследование на основании международно-правового принципа универсальной юрисдикции. Это принцип подразумевает, что за некоторые преступления человек может быть осужден любым национальным судом вне зависимости от того, где эти преступления были совершены. АВТОР ФОТО,EPA Подпись к фото, Во время оглашения приговора подсудимый упал в обморок Его жена-немка Дженифер Вениш, находившаяся в Ираке вместе с мужем, в октябре была приговорена к 10 годам тюрьмы за преступления против человечности. В частности, в приговоре говорится, что она не предприняла ничего для спасения пятилетней девочки-езидки, сожержавшейся в их доме в качестве рабыни. По законам Германии, под определение геноцида попадает убийство, причинение серьезных телесных повреждений или/и умственных расстройств даже одному одному человеку на основании его принадлежности к другой энтической, расовой, религиозной или национальной группе. Также геноцидом считается насильственное удержание ребенка, принадлежащего к любой из этих групп. Как умерла девочка По версии обвинения, девочка и ее мать Нора были куплены обвиняемыми на своеобразном рынке рабов в мае-июне 2015 года, привезены в иракский город Фаллуджа и там подвергались бесчеловечному отношению вплоть до сентября 2015 года. Таха аль-Джумаили наказывал обеих каждый раз, когда девочка непроизвольно мочилась на матрас, на котором спала вместе с матерью. Одно из наказаний для Норы подразумевало длительное пребывание на солнце в 50-градусную жару, в результате чего женщина страдала от обширных ожогов тела. Ее дочь умерла от теплового удара и жажды после того, как длительное время была прикована к открытому окну. В команду адвокатов, представлявших на суде мать девочки, вошла Амаль Клуни — известный борец за права человека на юридическом поприще и супруга актера Джорджа Клуни. После вынесения приговора жене аль-Джумаили Амаль выразила надежду, что пример Германии заставит другие страны приложить еще больше усилий для того, чтобы члены ИГ и разделявшие их преступления родственники предстали перед правосудием. Германия — одна из очень немногих стран, преследующих за преступления конкретно против этнической группы езидов. За что убивали езидов Езиды — национальное меньшинство, этнически родственное курдам, но сохраняющее древнюю доисламскую религию. Наступление ИГ на север Ирака в 2014 году закончилось массовыми убийствами представителей этого народа.