Bellingcat расследует взрывы на военных складах Украины

Расследователи Bellingcat считают, что взрывы на военных складах в Украине являются частью цепочки взрывов, которую российская внешняя разведка организовала по всей Европе. Об этом рассказал главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, сообщает «Гордон».

«Есть расследование, которое долго идет, – по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе», – ответил Грозев на вопрос, занимается ли группа сейчас каким-либо расследованием, связанным с Украиной.

Он пояснил, что у журналистов возникли сложности из-за того, что в других странах группа, которая организовала взрывы, пересекала госграницы легально, а в Украину попала, скорее всего, нелегальным способом – расследователи смогли отследить ее уже на границе со стороны РФ.