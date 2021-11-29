Знаменитому актеру-трансгендеру приписали роман со звездой Джуманджи

Бывшая актриса Эллен Пейдж, которая сменила пол и стала Эллиотом Пейджем, засветилась в компании Аквафины.

Голливудский актер-трансгендер Эллиот Пейдж был замечен на прогулке с актрисой Аквафиной (настоящее имя Нора Лам). Об этом сообщает Daily Mail.

Пара прошлись по магазинам Сохо на Манхэттене и посетила ресторан. Папарацци заподозрили Эллиота и Нору в романе.

Вероятно, актеры хотели остаться незамеченными, так как одели черные маски, а Эллиот даже «спрятался» в капюшоне.

Пейдж предстал в черном пуховике и джинсах, а его спутница надела лосины и кремовое пальто. Она дополнила свой образ огромной черной сумкой.