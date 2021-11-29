Зеленый чай: факты, выбор и заваривание

Китайские чаи разных видов по традиции и всем правилам должны изготавливаться из листочков куста китайской камелии. Сорта чая обычно различаются обработкой материала и способом приготовления заварки. Например, зеленый чай не проходит полный процесс ферментации (чаще всего ее нет вовсе, но иногда она может занимать один или два дня).

Факты о китайском зеленом чае

Есть некоторые общеизвестные и немного менее известные факты:

Каждый может купить зеленый чай для своих целей, некоторые жители Индии и Китая используют его в лечебных целях; Этот напиток положительно влияет на пищеварительную систему, поэтому может способствовать похудению; В чае есть витамины, вещества, владеющие антиоксидантными свойствами, и микроэлементы, которые приносят пользу организму; Может немного повышать давление, потому что в нем содержится чайный кофеин; Производит действия, которые стимулируют мозговую деятельность, но не так сильно, как кофе; Может давать мочегонный эффект, поэтому иногда приписывают больным при лечении болезней почек или мочеполовых путей; Помогает замедлить старение организма, кожного покрова, волос, ногтей; Доказано, что может считаться средством профилактики развития атипичных клеток, в том числе раковых; Не рекомендуется употреблять больше, чем 3 чашки в сутки.

Правила выбора, заваривания и употребления зеленого чая

Желательно, когда выбираете китайский чай киев, обращать внимание на его качество, чтобы в составе не было никаких неизвестных примесей. Это можно проконтролировать у хороших добросовестных магазинов и продавцов. Больше всего полезных качеств сохранено в листовом чае, который зачастую имеет более низкую цену, но состав у него чище. Хороший чай всегда видно и по внешним характеристикам. Он не должен быть мутным, цвет должен быть ровным.

Крутым кипятком не советуют специалисты заливать хороший чай, ведь это вредит его полезным свойствам. Оптимальной будет температуры воды от 60 до 90 градусов. Заваривание должно происходить максимум в течении десяти минут, можно меньше. Если долго держать заварку, то она может начать горчить и потерять свой приятный вкус.

Если зеленый чай изготовлен из качественного сырья, то заварку из него можно использовать пару раз, просто доливая кипяток. Лучшей тарой для хранения заварки является банка из керамики или стекла.

Специалисты не рекомендуют употреблять напиток на пустой желудок, чтобы не вызвать его раздражения. Также нельзя пить слишком горячий или совсем остывший чай. И, конечно же, нельзя запивать этим чаем лекарственные препараты.

Побочные эффекты от зеленого чая

Нельзя пить зеленый чай людям, у которых обычно всегда высокое давление.

Если человеку назначены вещества, разжижающие кровь, то скорее всего зеленый чай пить ему запретят. Вообще сочетание с лекарствами лучше уточнять у своего врача.

Если в организме есть дефицит железа, то после еды надо дать время усвоиться полезным веществам и только после этого пить чай.