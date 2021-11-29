ВОЗ: переболевшие ковидом могут легче заразиться «омикроном», чем другими штаммами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 ноября выпустила заявление, в котором изложила все последние данные о новом штамме коронавируса «омикрон».

В нем сказано, что у ВОЗ есть предварительные данные, указывающие на возможный повышенный риск заражения «омикроном» после перенесенного ковида.

Предварительные данные свидетельствуют о существовании повышенного риска повторного заражения с помощью «омикрона» (то есть, люди, у которых раньше был COVID-19, могут легче заразиться с помощью «омикрона») по сравнению с . Но информация об этом ограничена. Более подробная информация станет доступна в ближайшие дни и недели.

В заявлении также сказано, что у ВОЗ пока нет точных данных о том, является ли «омикрон» более заразным и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы коронавируса, включая «дельту». Также нет информации о том, насколько «омикрон» способен обходить вакцинный иммунитет. Сейчас по всему миру ведутся исследования, чтобы это прояснить.

О появлении штамма «омикрон» (изначально его хотели назвать «ню») первыми сообщили ученые из Южной Африки в конце ноября. Известно, что это штамм, обладающий большим количеством мутаций, что потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным для обхода вакцинного иммунитета.

Помимо ЮАР, «омикрон» уже выявили в Гонконге, Австралии и ряде государств западной Европы. Израиль стал первой страной, закрывшей границы для иностранных граждан, из-за распространения «омикрона».