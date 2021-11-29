Виктория Бэкхем показала вещь, которую Дэвид заставляет ее носить

Модель и певица Виктория Бэкхем раскрыла нюансы супружества с футболистом Дэвидом Бэкхемом. Так, оказалось, что спортсмен не дает матери своих детей самой выбирать одежду и нередко просит надевать то, что нравится именно ему.

Именно такую вещь Бэкхем поспешила показать у себя в Instagram. На опубликованном снимке Виктория предстала в эффектном силуэтном пальто и шляпке, а сам Дэвид позировал в жилетке и кепи.

«Когда Дэвид заставляет тебя носить это!» — подписала Виктория кадр, явно имея в виду аксессуар.

И знаменитый футболист не ошибся: английское кепи идет экс-солистке Spice Girls, несмотря на то, что подобные головные уборы совсем не в ее стиле.

Поклонники пары моментально среагировали на публикацию, восхитившись супругами.