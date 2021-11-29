 
«  
  »

Виктория Бэкхем показала вещь, которую Дэвид заставляет ее носить

Властный муж: Виктория Бэкхем показала вещь, которую Дэвид заставляет ее носить

Модель и певица Виктория Бэкхем раскрыла нюансы супружества с футболистом Дэвидом Бэкхемом. Так, оказалось, что спортсмен не дает матери своих детей самой выбирать одежду и нередко просит надевать то, что нравится именно ему.

Именно такую вещь Бэкхем поспешила показать у себя в Instagram. На опубликованном снимке Виктория предстала в эффектном силуэтном пальто и шляпке, а сам Дэвид позировал в жилетке и кепи.

«Когда Дэвид заставляет тебя носить это!» — подписала Виктория кадр, явно имея в виду аксессуар.

И знаменитый футболист не ошибся: английское кепи идет экс-солистке Spice Girls, несмотря на то, что подобные головные уборы совсем не в ее стиле.

Поклонники пары моментально среагировали на публикацию, восхитившись супругами.

«Прекрасная семейная фотография», «Вы теплые люди, Виктория. В особенном смысле», «Какой стиль. Иконы!», «Пош (прозвище Виктории — прим. ред.), тебе так идет кепи, боже мой», «Дэвид молодец, красавец!» — расхвалили знаменитостей в соцсетях.

29 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  