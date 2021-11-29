В Иране хотят запретить собак

Группа депутатов Исламского консультативного совета Ирана выдвинула законопроект, который запретит гражданам Ирана содержать дома собак и кошек, нарушителей запрета предлагается карать штрафом. Арендодателям хотят запретить сдавать квартиры владельцам домашних животных.

Соответственно, содержать собак будет разрешено только спецслужбам и в сельской местности в качестве пастухов и охранников.

По мнению аналитиков данный законопроект имеет все шансы быть принятым.

В 2011 году подобный законопроект уже вносился в парламент, но был отклонен. Тогда посчитали, что в Иране хватает других, более актуальных проблем. Что же, видимо, за прошедшие 10 лет иранцы решили все насущные вопросы и осталась только одна проблема: несчастные собачки, как символ духовного разложения и тлетворного влияния Запада.

Иранское духовенство, которое правит страной уже больше 40 лет всегда было настроено против домашних животных. Неприязнь к собакам объяснялась тем, что Коран считает их «нечистыми». Я не знаток Корана, поэтому комментировать это не буду. Хотя в кругах самих мусульман есть расхождения на тему трактования Корана по вопросам отношения к собакам. Некоторые считают, что негативные трактовки о собаках являются неверными.

В любом случаи , духовенство Ирана озабочено тем, что все больше молодых иранцев заводят собак в качестве домашних питомцев. В этом они видят влияние западной культуры и угрозу своей власти. На сегодня в Иране уже действуют законы запрещающие выгуливать собак в общественных местах и возить с собой в личном транспорте. Но эти законы часто нарушаются.

Из-за этих запретов, люди стараются выгуливать собак в безлюдных местах и вызывать ветеринаров на дом. Несмотря на негативное отношение духовенства, в Иране уже сформировалась целая индустрия по продаже товаров для домашних животных и оказанию услуг, связанных с домашними питомцами.

Все эти нападки на владельцев собак, ярко показывают, что власти Ирана,ведут себя типично, для властей авторитарной страны и стараются как можно жестче контролировать частную жизнь граждан, их хобби, привычки и увлечения.

Иранское общество неоднородно, большая его часть, особенно молодежь, не слишком религиозна и хочет освободится от религиозной диктатуры аятолл. Многие женщины носят хиджаб только потому, что их обязывает делать это закон. По свидетельству очевидцев, выехав за границу, некоторые иранки снимают навязанные им платки и закрытые одежды. переодевание часто начинается уже в самолете.

Конечно, неправильно говорить,что все в Иране выступают против религии. Бывали случаи, что за неправильно ношение хиджаба ( часть волос открыта), женщинам плескали в лицо кислотой.

Зная, что далеко не все их поддерживают, религиозные власти Ирана стремятся активно истреблять в стране все, что они считают «западным». Вот под удар и попали домашние питомцы.

Если закон будет принят, все собаки окажутся под ударом и что с ними будет непонятно.

В Иране немало людей, которые любят животных и готовы поддерживать их деньгами и своим трудом. Приют для собак Вафа , который находится недалеко от Тегерана, в поселке Хашгердт, существует на средства частных пожертвователей и принимает собак со всего Ирана.