В Германии раскопали средневековый некрополь для прокаженных — в нем до сих пор следы вирусов и бактерий

В Германии раскопали средневековый некрополь для прокаженных — в нем до сих пор следы вирусов и бактерий, однако ученые уверяют, что они не опасны. Все дело в давности некрополя и воздействии активной среды.

Немецкие археологи раскопали во Фрайбурге некрополь, в котором в XIII–XVII веках хоронили прокаженных. В общей сложности ученые обнаружили останки более 400 человек, большинство из которых оказались мужчинами. Почти все они пострадали от тяжелых заболеваний: проказа, сифилис, туберкулез, менингит и рахит. О результатах раскопок сообщается в пресс-релизе Управления по охране памятников Штутгарта.

Лепра (проказа) известна с древнейших времен и упоминается в письменных источниках первых цивилизаций. Она представляет собой хроническое инфекционное заболевание, вызванное микобактериями Mycobacterium leprae. Похоже, первые очаги этой болезни появились в Юго-Восточной Азии, откуда она распространилась на Ближний Восток и Северную Африку. Так, в древнеегипетских папирусах лепра упоминается еще во времена фараона XIX династии Мернептаха (XIII век до нашей эры).

В эпоху Средневековья проказа широко распространилась по Европе. Ученые называют разные причины, по которым это произошло. Так, некоторые исследователи связывают распространение инфекции с крестовыми походами, паломниками или викингами. Есть и более необычные предположения, например, британские ученые возложили вину за распространение проказы на обыкновенных белок (Sciurus vulgaris). Хотя сегодня лепра считается Всемирной организацией здравоохранения забытой болезнью, во многих регионах продолжает фиксироваться большое количество случаев (Индия, Бразилия, Мьянма). Единичные случаи заболевания известны и в России, например, в 2020 году нашли шесть прокаженных.

Некрополь эпохи Средневековья и раннего Нового времени, обнаруженный во Фрайбурге

Немецкие археологи провели раскопки поместья, расположенного в городе Фрайбург. В 2020 году в ходе строительства подземной парковки там обнаружили более 300 погребений, связанных с лепрозорием, который действовал здесь в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Из-за изменения проекта строительства археологам пришлось провести в июне–ноябре 2021 года дополнительные исследования некрополя.

Исследователи сообщили, что лепрозорий во Фрайбурге впервые упоминается в письменных источниках в 1251 году, а его некрополь — в 1258 году. В мае 1268 года там освятили алтарь, который находился в недавно построенной часовни Девы Марии и Святого Иакова. Во время Тридцатилетней войны, 29 декабря 1632 года, лепрозорий был сожжен.

Археологи обнаружили за лето–осень этого года около 100 человеческих захоронений. В общей сложности теперь на этом памятнике известно около 400 погребений, совершенных на двух участках. Более ранние могилы, относящиеся к 1256–1632 годам, были ориентированы на восток-запад и упорядочены рядами. Помимо могил прокаженных, на этом месте находились останки солдат, павших во время осады Фрайбурга французскими войсками в 1744 году, когда шла Война за Австрийское наследство. В основном это неупорядоченные братские могилы.

Первичное антропологическое исследование показало, что почти все погребенные были мужчинами. На 90 процентах останков содержатся следы, перенесенных инфекционных заболеваний. Помимо проказы (60 процентов), погребенные страдали от сифилиса, туберкулеза, менингита, рахита и недоедания. Также археологам удалось обнаружить остатки фундамента каменного здания, которое находилось на краю некрополя. Вероятно, на этом месте находилась часовня или сам лепрозорий.