Умерла актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова

Причина смерти не раскрывается. Дата и место похорон пока неизвестны.

Иванова выступала на сцене Театра имени Ермоловой с 1963 года. Она также снялась в таких фильмах, как «Ложь на длинных ногах» и «Лунные воды». В «Угрюм-реке», четырехсерийной картине Ярополка Лапшина 1968 года, она исполнила роль Нины Куприяновой. Фильм основан на одноименном романе писателя Вячеслава Шишкова.