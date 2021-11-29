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Умерла актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова

Актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой, в котором служила артистка.

Причина смерти не раскрывается. Дата и место похорон пока неизвестны.

Иванова выступала на сцене Театра имени Ермоловой с 1963 года. Она также снялась в таких фильмах, как «Ложь на длинных ногах» и «Лунные воды». В «Угрюм-реке», четырехсерийной картине Ярополка Лапшина 1968 года, она исполнила роль Нины Куприяновой. Фильм основан на одноименном романе писателя Вячеслава Шишкова.

29 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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