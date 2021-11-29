 
«  
  »

Стали известны симптомы нового штамма коронавируса

При заболевании омикрон-штаммом коронавируса у человека учащается сердцебиение и повышается утомляемость. О симптомах нового варианта COVID-19 стало известно британскому Совместному комитету по вакцинации и иммунизации.

По данным организации, случаи заболевания омикрон-штаммом не продемонстрировали особенно серьезных симптомов. Согласно имеющейся информации, заболевшие этим видом коронавируса даже не теряют обоняние. Однако эксперты подчеркивают, что новый штамм пока плохо изучен и говорить о симптомах еще рано.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии.

29 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  