Стали известны симптомы нового штамма коронавируса

При заболевании омикрон-штаммом коронавируса у человека учащается сердцебиение и повышается утомляемость. О симптомах нового варианта COVID-19 стало известно британскому Совместному комитету по вакцинации и иммунизации.

По данным организации, случаи заболевания омикрон-штаммом не продемонстрировали особенно серьезных симптомов. Согласно имеющейся информации, заболевшие этим видом коронавируса даже не теряют обоняние. Однако эксперты подчеркивают, что новый штамм пока плохо изучен и говорить о симптомах еще рано.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии.