Росія намагається зірвати євроатлантичні прагнення України – Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні візиту до Брюсселя, який відбудеться 30 листопада.

Як повідомляє Урядовий портал, прем’єр зазначив, що постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів — це один з інструментів такої політики Кремля.

“Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України” Денис ШмигальПрем’єр-міністр України

Шмигаль переконаний, що Кремль зацікавлений не лише у дестабілізації ситуації в Україні, але також у дестабілізації країн Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу.

“Газ вже використовується як зброя не лише проти нашої держави, але і проти всієї Європи. Ситуація навколо “Північного потоку-2” та зменшення транзиту “блакитного палива” через України — яскраво підтверджують цю тезу” Денис ШмигальПрем’єр-міністр України

Ще й надто, Росія також постійно використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, включаючи кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Зазначається, що 30 листопада у Брюсселі Денис Шмигаль разом з очільниками урядів Грузії та Молдови в межах Асоційованого тріо проведе низку зустрічей з керівництвом Європейського Союзу.