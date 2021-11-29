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Президент Баден поздравил евреев всего мира с Ханукой

Президент Джо Байден

По словам главы Белого дома, основной идеей еврейского праздника является благодарность за чудо

Президент Джо Байден 28 ноября поздравил евреев США и всего мира с праздником Хануки.

«В течение этих восьми ночей евреи в Соединенных Штатах, Израиле и во всем мире с гордостью будут отмечать Хануку – еврейский праздник света», – говорится в президентском обращении.

«Они… расскажут о том, как Маккавеи, руководствуясь твердой верой в… Создателя и непоколебимой верностью своей вере, победили вопреки всему. По сути дела, Ханука рассказывает историю, лежащую в основе человеческого духа, – историю, которая по сути своей является еврейской и, несомненно, американской», – подчеркивается в документе.

«Как и День Благодарения, Ханука – это праздник, посвященный выражению благодарности за благословения и чудеса в нашей жизни – большие и малые, видимые и невидимые, с древних времен – и до наших дней», – пояснил президент Байден.

«Мы с Джилл желаем вам и вашим близким Хануки Самеах, счастливой Хануки!» – говорится в заявлении главы Белого дома.

Русская служба «Голоса Америки»

29 ноября, 2021 | Tags: | Category: Израиль, Новости, США
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