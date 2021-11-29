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Несколько десятков посетителей паба три дня не могли выбраться из заведения из-за снега

новости,снегопад

Несколько десятков посетителей паба три дня не могли выбраться из заведения из-за сильного снегопада. Все эти выходные они пили, веселились, пели в караоке и успели подружиться

26 ноября в Великобритании более полсотни людей приехало на концерт Oasis в самый высокий паб Tan Hill Inn в Йоркшир-Дейлс, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря.

Но ночью там прошёлся шторм «Арвен», из-за чего дороги покрыло метровым слоем снега.

Для тех, кто не бронировал места в отеле, был разбит «палаточный лагерь» прямо в пабе. Персонал организовал различные мероприятия, чтобы развлечь людей, в том числе викторину, настольные игры и вечер караоке.

Один из гостей сказал, что атмосфера была «очень хорошей» с «большим количеством доступного пива».

А менеджер рассказала, что все подружились и хорошо проводили время, а одна женщина даже не хотела потом уезжать.

29 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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