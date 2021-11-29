Латвия призвала к постоянному военному присутствию США на своей территории

Латвия нуждается в постоянном военном присутствии США для сдерживания России и хочет укрепить свою оборону с помощью американских ракет Patriot, заявил в понедельник министр обороны Артис Пабрикс в ходе визита главы НАТО в страну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Ригу поздно вечером в понедельник, а во вторник он встретится с 29 коллегами из стран НАТО. Альянс обеспокоен наращиванием российской военной мощи на границах Украины.

«Нам нужна дополнительная международная помощь, – заявил Пабрикс. – Мы хотели бы иметь постоянное (военное) присутствие Соединенных Штатов в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона, по сути, предполагает переход на такие системы, как Patriot (ракеты земля-воздух)».

Силы НАТО отрабатывают в лесах Латвии боевые навыки с танками и боевыми патронами. 1500 военнослужащих приняли участие в отражении инсценированной атаки на Ригу, остановив продвижение противника к северу от города.

«Сдерживание имеет решающее значение», – отметил канадский подполковник Джон Бенсон, командующий боевой группой НАТО в Латвии.

На фоне аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины с июля 2017 года НАТО развернула четыре многонациональные боевые группы для защиты Польши и стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии.

Москва настаивает, что у нее нет намерений вторгаться в Балтию и Польшу, и заявляет, что стягивание войск НАТО к границам России способствует дестабилизации Европы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для НАТО «нет непосредственной угрозы».

По словам западных стран, в мае Россия стянула к границе с Украиной около 100 000 военнослужащих, что является самым высоким показателем с момента аннексии Крыма в 2014 году. НАТО заявляет, что в этом месяце на границе с Украиной произошло еще одно крупное наращивание военной мощи.

Страны Балтии считаются наиболее уязвимым флангом НАТО, поскольку они связаны с основной территорией альянса только сухопутным Сувалкским коридором протяженностью около 60 км между Польшей и Литвой.

Военные эксперты предупреждают, что Россия может захватить этот участок, подойдя к нему через Беларусь.

В Германии дислоцируются американские войска, но, по мнению экспертов, в случае такого нападения они могут не достичь Балтии достаточно быстро.

«В России сейчас наблюдается ревизионизм… поэтому нам нельзя медлить», – сказал Пабрикс, имея в виду слова президента России Владимира Путина о том, что он хотел бы предотвратить распад СССР, если бы у него была возможность изменить что-либо в новейшей истории страны.