Китайский инвестор «Мотор Сич» через суд потребовал возместить многомиллиардные убытки

Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки на сумму более $4,5 млрд.

«Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы <…> представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу „Мотор Сич“ Постоянного Арбитражного суда в Гааге в соответствии с установленными процедурами», — цитируют СМИ заявление китайской компании.

В документе указывается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

Напомним, что «Мотор Сич», в котором более 50% акций принадлежали китайским компаниям, — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

24 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому АО «Мотор Сич» перешел в государственную собственность. Перед этим Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций компании.