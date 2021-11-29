Кира Найтли и вся ее семья серьезно заболели

Кира Найтли, ее супруг и двое детей заразились коронавирусом. Звезда вместе с близкими находится в доме на севере Лондона. Актриса должна была дать интервью по видеосвязи, однако из-за болезни оно было нестандартным.

«Вы не возражаете, если мы не включим наши камеры? Просто у меня ковид, и я чувствую себя довольно паршиво», — сказала Кира Найтли в разговоре с порталом The Telegraph.

Актриса чувствует себя хуже, чем ее двухлетняя дочь Далила и шестилетняя Эди. И это при том, что звезда получила две прививки. Супруг Киры Найтли Джеймс Райтон переносит коронавирус без симптомов. Он уверен, что стойкость перед инфекцией — это заслуга его увлечения плаванием в холодной воде, чем не занимается его жена.