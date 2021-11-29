Генсек НАТО назвал цену агрессии против Украины для России Кира Найтли и вся ее семья серьезно заболели » Индийский бизнесмен построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала Индийский бизнесмен из штата Мадхья-Прадеш построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала, тут же ставшую местной достопримечательностью. «Это был подарок для моей супруги, для нашего города и его жителей», — рассказал Би-би-си 52-летний Ананд Пракаш Чукси. По словам бизнесмена, строительство собственной копии легендарного мавзолея-мечети, обошлось ему в 20 млн рупий — около 260 тыс. долларов. Местный Тадж-Махал, расположенный на территории обширного владения семьи Чукси, привлек внимание туристов. По словам Ананда, многие люди проводят здесь свадебные фотосессии или просто приходят фотографироваться на фоне здания. «Я не против, поскольку в нашем городе все друг друга знают, мой дом открыт для всех», — заявил бизнесмен. При этом Ананд Чукси добавил, что внутрь он пускает не каждый день, поскольку, говорит он: «Дом есть дом, и мы здесь живем». Но иногда семья все же раскрывает двери своего особняка для посетителей, которые могут насладиться помпезным интерьером — замысловатыми цветочными мотивами, украшающими мраморные стены и полы, а также большими решетчатыми окнами. В этом доме есть две большие спальни (всего спален четыре), расположенные на разных уровнях, а также библиотека и комната для медитации. В гостиной можно увидеть мраморные колонны, две изогнутые лестницы и позолоченный потолок. По словам Ананда Чукси, Тадж-Махал стал главным источником вдохновения для создания этого дома, однако его интерьер нельзя назвать строго исламским: в гостиной и комнатах есть современные атрибуты. На создание копии мечети-мавзолея потребовалось три года: супруги неоднократно посещали Тадж-Махал, изучая его внутренности до мельчайших подробностей, а также использовали 3D снимки этого здания. Идея была в том, чтобы построить что-то максимально приближенное к оригиналу. Но в итоге инженеры, работавшие над проектом, уменьшили копию здания втрое.