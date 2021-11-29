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Индийский бизнесмен построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала

Копия "Тадж-Махала"
Индийский бизнесмен из штата Мадхья-Прадеш построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала, тут же ставшую местной достопримечательностью.

«Это был подарок для моей супруги, для нашего города и его жителей», — рассказал Би-би-си 52-летний Ананд Пракаш Чукси.

По словам бизнесмена, строительство собственной копии легендарного мавзолея-мечети, обошлось ему в 20 млн рупий — около 260 тыс. долларов.

Местный Тадж-Махал, расположенный на территории обширного владения семьи Чукси, привлек внимание туристов. По словам Ананда, многие люди проводят здесь свадебные фотосессии или просто приходят фотографироваться на фоне здания.

«Я не против, поскольку в нашем городе все друг друга знают, мой дом открыт для всех», — заявил бизнесмен.

 

Копия мечети-мавзолея

При этом Ананд Чукси добавил, что внутрь он пускает не каждый день, поскольку, говорит он: «Дом есть дом, и мы здесь живем». Но иногда семья все же раскрывает двери своего особняка для посетителей, которые могут насладиться помпезным интерьером — замысловатыми цветочными мотивами, украшающими мраморные стены и полы, а также большими решетчатыми окнами.

В этом доме есть две большие спальни (всего спален четыре), расположенные на разных уровнях, а также библиотека и комната для медитации. В гостиной можно увидеть мраморные колонны, две изогнутые лестницы и позолоченный потолок.

По словам Ананда Чукси, Тадж-Махал стал главным источником вдохновения для создания этого дома, однако его интерьер нельзя назвать строго исламским: в гостиной и комнатах есть современные атрибуты.

На создание копии мечети-мавзолея потребовалось три года: супруги неоднократно посещали Тадж-Махал, изучая его внутренности до мельчайших подробностей, а также использовали 3D снимки этого здания.

Идея была в том, чтобы построить что-то максимально приближенное к оригиналу. Но в итоге инженеры, работавшие над проектом, уменьшили копию здания втрое.

29 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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