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Генсек НАТО назвал цену агрессии против Украины для России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал России политические и экономические последствия в случае агрессии против Украины, которые повлекут разрушение экономики агрессора.

«Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия», — заявил он в ходе пресс-конференции в Риге.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «на столе» в Кремле лежит решение о вторжении в Украину, но оно пока не принято. Военный конфликт он назвал одной из альтернатив Москвы, однако не уточнил, об альтернативах чему идет речь. По мнению Кулебы, противостоять России можно не с помощью уступок, а лишь путем сдерживания.

29 ноября, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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