Джордж Клуни заговорил о новых нравах Голливуда — теперь харасмент у всех на слуху и многие проявляют осторожность даже в деталях.

Один из самых заметных и уважаемых актеров Голливуда Джордж Клуни дал интервью, в котором обратил внимание на изменение корпоративного климата в Голливуде.

По его словам, студийные боссы больше не могут свободно унижать людей и вести себя неподобающим образом. Он убежден, что на ситуацию положительно повлияло движение MeToo, борющееся за права женщин в индустрии.

«Я больше не могу представить, чтобы какой-нибудь продюсер проводил кастинг-отбор с молодой девушкой в номере отеля. Ситуация движется в положительную сторону», — приводит его слова The Times.

Однако актер также упомянул: развитие движения привело к тому, что каждый норовит обвинить другого. Впрочем, Клуни убежден, что со временем страсти улягутся.