Дуэйн Джонсон чуть не растоптал Галь Гадот на съемках — как оказалось танцует он так себе, но все закончилось хорошо.

Галь Гадот, Дуэйн «Скала» Джонсон и Райан Рейнольдс стали звездами нового эксклюзивного боевика площадки Netflix. Съемки «Красного уведомления» не прошли без конфузов и травм.

Галь Гадот очень боялась сцены, в которой ей нужно было танцевать с Дуэйном Джонсоном. Актриса переживала, что «танец с буйволом» закончится для нее оттоптанными ногами.

«Я все время говорила ему, что он должен особо внимательно репетировать танец. Он очень крутой, у него все получилось», — рассказала актриса.

Но без крови на съемках не обошлось — Галь все же травмировала ногу.