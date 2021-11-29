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Дуэйн Джонсон чуть не растоптал Галь Гадот на съемках

Дуэйн Джонсон чуть не растоптал Галь Гадот на съемках — как оказалось танцует он так себе, но все закончилось хорошо.

«Было много крови»: Дуэйн Джонсон чуть не растоптал Галь Гадот

Галь Гадот, Дуэйн «Скала» Джонсон и Райан Рейнольдс стали звездами нового эксклюзивного боевика площадки Netflix. Съемки «Красного уведомления» не прошли без конфузов и травм.

Галь Гадот очень боялась сцены, в которой ей нужно было танцевать с Дуэйном Джонсоном. Актриса переживала, что «танец с буйволом» закончится для нее оттоптанными ногами.

«Я все время говорила ему, что он должен особо внимательно репетировать танец. Он очень крутой, у него все получилось», — рассказала актриса.

Но без крови на съемках не обошлось — Галь все же травмировала ногу.

«Помните сцену, где я пнула наручники? Я порезалась, было много крови», — призналась Гадот каналу IMBd.

29 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Шоу-бизнес
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