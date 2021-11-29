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Дуэйн Джонсон: боевик «Красное уведомление» стал «крупнейшим фильмом в истории Netflix»

  • Дуэйн Джонсон поделился апдейтом в своём инстаграме, отметив, что фильму удалось побить множество рекордов всего за две недели.
  • В эти две недели «Красное уведомление» также занял первое место в глобальном рейтинге Netflix среди фильмов на английском языке. В списке подсчитывается количество часов за просмотром фильма.
  • Обычно Netflix делится статистикой своих релизов спустя четыре недели после их выхода, поэтому «Красное уведомление» ещё может заметно оторваться от других популярных картин в рейтинге сервиса.
  • Ранее постановщик Роусон Маршалл Тёрбер рассказал, что «Красное уведомление» может получить не один, а сразу два сиквела.
  • Если продолжение одобрят, оба фильма снимут разом из-за ограничений и необходимого бюджета, во многом обусловленного участием таких звёзд, как Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.
29 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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