Джордж Клуни заговорил о новых нравах Голливуда В Беларуси пропала картошка » Дуэйн Джонсон: боевик «Красное уведомление» стал «крупнейшим фильмом в истории Netflix» Дуэйн Джонсон поделился апдейтом в своём инстаграме, отметив, что фильму удалось побить множество рекордов всего за две недели.

В эти две недели «Красное уведомление» также занял первое место в глобальном рейтинге Netflix среди фильмов на английском языке. В списке подсчитывается количество часов за просмотром фильма.

Обычно Netflix делится статистикой своих релизов спустя четыре недели после их выхода, поэтому «Красное уведомление» ещё может заметно оторваться от других популярных картин в рейтинге сервиса.

Ранее постановщик Роусон Маршалл Тёрбер рассказал, что «Красное уведомление» может получить не один, а сразу два сиквела.

Если продолжение одобрят, оба фильма снимут разом из-за ограничений и необходимого бюджета, во многом обусловленного участием таких звёзд, как Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.