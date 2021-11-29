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Дензел Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон сыграют отца и сына в новом фильме

Дензел Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон сыграют отца и сына в новом фильме

По сообщениям Los Angeles Magazine, реальные отец и сын Дензел Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон поучаствуют в новой безымянной ленте. Детали сюжета не сообщаются.

Ранее родственники частично делили экран в байопике «Малкольм Икс» Спайка Ли и в нуаре «Дьявол в синем платье». Вашингтон-младший также выступал в качестве продюсера на «Книге Илая», постапокалиптическом триллере с Дензелом в главной роли.

Кто выступит режиссёром предстоящего проекта, неизвестно. Дензел недавно поставил драму «Дневник для Джордана» с Майклом Б. Джорданом, чей релиз был перенесён на 2022 год. Он также исполнил заглавную роль в «Трагедии Макбета», которая станет доступна на стрим-сервисе Apple TV+ 14 января.

Джон Дэвид закончил сниматься у Дэвида О. Расселла в безымянной ленте. В августе с ним в главной роли на Netflix вышел триллер «Беккет».

29 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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