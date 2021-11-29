Археологи нашли в ЮАР самую древнюю постель в истории

Археологи нашли в ЮАР самую древнюю постель в истории — ей больше 40 тысяч лет.

Южноафриканские археологи обнаружили в пещере Бордер остатки подстилки возрастом от 40 до 60 тысяч лет. В ней находились небольшие фрагменты каменных орудий и кусочки охры – свидетельство того, что она действительно принадлежала человеку. Исследование показало, что часть этой древней постели могла представлять собой примитивную циновку. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

С глубокой древности люди изготавливали на своих стоянках подстилки из растений, чтобы не спать или не сидеть на голой земле или камне. Однако органические материалы сохраняются крайне плохо, поэтому ученым, занимающимся палеолитом, известны лишь отдельные находки. Так, в 2020 году южноафриканские археологи нашли остатки подстилки из травы возрастом около 200 тысяч лет. На нескольких неандертальских памятниках в Леванте и Испании ученые обнаружили скопления фитолитов рядом с очагами – свидетельства того, что эти архаичные люди около 70–49 тысяч лет назад регулярно делали себе подстилки рядом с местом обогрева.

На северо-востоке ЮАР недалеко от Колыбели человечества расположена пещера Бордер, отложения которой содержат свидетельства пребывания людей за последние 200 тысяч лет. За годы раскопок, начавшихся еще в 1930-х годах, археологи обнаружили здесь останки восьми взрослых людей и одного ребенка, умершего в возрасте от четырех до шести месяцев. Это одно из древнейших детских погребений в Африке с ненадежной датировкой в 74 тысячи лет (в 2021 году в Кении нашли детское захоронение возрастом 78 тысяч лет). Кроме того, здесь обнаружили богатую коллекцию каменной индустрии, остатки растений, фаунистические материалы и украшения.

Местоположение археологического памятника

Кристин Сиверс (Christine Sievers) совместно с коллегами из Витватерсрандского университета исследовала остатки подстилки из травянистых растений, обнаруженные в пещере Бордер в ходе раскопок 2015–2019 годов. Археологи отметили, что часть отложений, связанных с этой находкой, была раньше раскопана, поэтому она сохранилась не полностью. Вероятно, ранее подстилка достигала длины около двух метров.

Радиоуглеродный анализ методом ускорительной масс-спектрометрии и спектроскопия электронного парамагнитного резонанса показали, что возраст подстилки составляет от 40 до 60 тысяч лет. Археологи также обнаружили каменные орудия, в том числе со следами клея, изготовленного из смолы подокарпа (Podocarpus). Кроме того, они раскопали останки двух маленьких детей, а также комок из пчелиного воска, обработанную кость и украшения.

Исследователи извлекли подстилку, предварительно сделав для нее гипсовую подложку, для изучения в лаборатории. Ученые обнаружили, что она состоит из остатков однодольных растений — стеблей, листьев, семян, а также включает древесный уголь и различные артефакты — осколки камней и кусочки охры. Сухая подстилка лежала на золе, поэтому ученые предположили, что, когда люди прибыли в пещеру, они сожгли находившуюся там старую постель, кишащую насекомыми. Либо они сделали это, когда на ней уже стало неприятно спать.

Christine Sievers et al. / Quaternary Science Reviews, 2021

Ученые заметили, что часть подстилки, возможно, представляла собой переплетенные травянистые растения. Поэтому они с осторожностью предположили, что люди, жившие в пещере Бордер около 40 тысяч лет назад, могли изготавливать из растений сита для семян, сплетая их так, как это делали в недавнем прошлом охотники-собиратели в Ботсване. Археологи отметили, что в то же время неандертальцы со стоянки Абри-ду-Марас около 52–41 тысячи лет назад уже умели вить веревки.