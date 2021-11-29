Актер Эллиот Пейдж выложил обнаженное фото

Актер Эллиот Пейдж, в 2020 году совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, показал обнаженное тело в соцсетях. Снимок появился в Instagram артиста.

«О, хорошо, мой новый телефон работает», — подписал фото Пейдж. Комментаторы поста расхвалили внешний облик актера и призвали его «написать им с нового телефона».

Эллиот Пейдж рассказал об операции по удалению груди в марте. Он заявил, что операция полностью изменила его жизнь, поскольку после нее он стал чувствовать себя комфортно в собственном теле.

Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж в декабре 2020 года. В фильмографии Пейджа такие ленты, как «Начало», «Джуно», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», а также сериал «Академия Амбрелла».