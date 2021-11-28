Япония готова нанести превентивный удар по противникам

Япония может прибегнуть к военной силе в качестве предупредительной меры, заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Он подчеркнул, что при необходимости Токио рассмотрит в том числе нанесение превентивного удара по базам противника.

Глава правительства указал, что угроза со стороны КНДР и Китая возрастает, поскольку эти страны активно развивают ракетные технологии и сверхзвуковое оружие. Однако, по его словам, власти Японии готовы приложить все усилия, чтобы защитить свою территорию.

Ранее глава МИД Есимаса Хаяси высказал «серьезную озабоченность» из-за возросшей активности российских и китайских военных близ границ Японии.