Ученые считают, что попкорн может испортить впечатление от фильма

Нидерландские ученые провели ряд исследований и сделали неожиданное открытие, которое вряд ли понравится киноманам и любителям так называемого попкорн-муви.

Их тесты показали, что человеческий мозг слишком сильно отвлекается на жевание попкорна (и какой-либо другой еды) во время просмотра кино, чтобы получить максимум эмоций от происходящего на экране. То есть любое впечатление, позитивное или негативное, по факту является неполноценным, так как мозг всю дорогу был занят едой.

При этом те же ученые говорят, что если поесть вкусненького перед просмотром, то даже плохое кино покажется менее плохим, а то и вовсе хорошим. Также вкусный перекус компенсирует негативные эмоции от затяжной рекламы, которую пускают перед началом сеанса.