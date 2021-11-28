The Jerusalem Post: Ученые из Ариэльского университета знают, как уничтожить коронавирус за две секунды

Миллиметровые радиоволны позволяют убить 99,8% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. К таким выводам по результатам соответствующих исследований пришли ученые из Ариэльского университет.

По данным The Jerusalem Post, специалисты изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на COVID-19. Ученые выяснили, что радиация уничтожает патогены за две секунды. Миллиметровые волны также назвали способом борьбы с раковыми клетками, а также методом беспроводной передачи энергии.

Между тем в мире могут появиться еще более заразные и опасные мутации нового коронавируса. Об этом накануне предупредил президент Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери в интервью газете WAZ.

Глава WMA признался, что его очень беспокоят предполагаемые опасные мутации нового штамма ковида «омикрон». «Может появиться вариант, который будет таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — цитировал РБК Монтгомери. Медик отметил, что пока нет достоверных данных об опасности «омикрона», но уже ясно, что распространяется он очень быстро.

Добавим также, что в начале ноября в ЮАР и Ботсване был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. Зараженные были обнаружены в Гонконге, Бельгии, Израиле. За последние дни целый ряд стран приостановил авиасообщение со странами южной Африки. В их числе США, Канада, Великобритания, Франция, Аргентина, Чехия. На чрезвычайном заседании 26 ноября Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. «Омикрон» имеет большое количество мутаций, он также распространяется быстрее типа «дельта». Это может стать серьезной проблемой, уверены медики.