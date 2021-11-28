«Соколиный Глаз» станет прорывом от Marvel по мнению критиков

На стриминговом сервисе от Disney стартовал новый проект киностудии, сериал «Соколиный Глаз». Многим пришелся по вкусу классический сюжет мастера и ученика нового проекта.
Критиками отмечается особая «химия» между исполнителями главных ролей Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд. Особенно отмечают последнюю.
«Стейнфилд явно доминирует. Она воплощает на экране черты разочарованного подростка Кейт, вечно нарушающей границы своего будущего наставника и являющейся немым свидетелем взаимоотношений своей матери и Джека, также хорошо, как и амплуа героя блокбастеров» — пишет The Guardian.
Leave a Reply