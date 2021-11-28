Мэтт Дэймон продал роскошный дом из-за бомжей Брайан Мэй раскритиковал культуру отмены и отказ от гендерных номинаций » «Соколиный Глаз» станет прорывом от Marvel по мнению критиков На стриминговом сервисе от Disney стартовал новый проект киностудии, сериал «Соколиный Глаз». Многим пришелся по вкусу классический сюжет мастера и ученика нового проекта. Сериал, пропитанный духом грядущего Рождества получил положительные отзывы кинокритиков. По сюжету сам Соколиный глаз, Клинт Бартон, собирается на покой и находит себе замену в лице Кейт Бишоп — отменного стрелка и трудного подростка. Именно ей Бартон пытается привить дисциплину и супергеройские навыки. Критиками отмечается особая «химия» между исполнителями главных ролей Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд. Особенно отмечают последнюю. «Стейнфилд явно доминирует. Она воплощает на экране черты разочарованного подростка Кейт, вечно нарушающей границы своего будущего наставника и являющейся немым свидетелем взаимоотношений своей матери и Джека, также хорошо, как и амплуа героя блокбастеров» — пишет The Guardian.